金運が○。欲しいものが次々手に入る暗示も。仕事は面倒なしがらみから解放されマイペースにこなせそう。また、人との何気ない会話に有益なチャンスが潜んでいます。一匹オオカミにならず多方面にネットワークを広げて。恋愛もグループ行動や人が集まる場所が狙い目。