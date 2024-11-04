J２リーグ第３７節 清水 １(０−０)０ いわき14:03キックオフＩＡＩスタジアム日本平入場者数18,046人試合データリンクはこちらJ2優勝を決めた清水エスパルス。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。