【インタビュー】女優の森田望智（28）が10月17日にスタートしたテレビ朝日系「ザ・トラベルナース」（木曜後9・00）に新米看護師役で加わった。一定の医療行為を行える米国の看護資格「ナース・プラクティショナー（NP）」を持つ那須田歩（岡田将生）と、すご腕ナースの九鬼静（中井貴一）のコンビが“患者ファースト”で医療現場を改革していく姿を描き、世帯平均視聴率12・1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と人気を博した