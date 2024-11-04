ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４」第６戦で三浦大輔監督率いるＤｅＮＡが、パ・リーグ王者のソフトバンクを１１ー２で破り、２６年ぶり３度目（前身含む）の日本一に輝いたことを伝えた。リーグ３位からの下克上は１０年ロッテ以来で、セの球団では初だった。番組では、ＤｅＮＡの本拠地・ハマスタの最寄りのＪＲ関内駅前から同局の篠原梨菜アナが生中継