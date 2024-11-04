◆全国高校サッカー選手権岩手県大会決勝専大北上１―１遠野※ＰＫ５―４（３日、いわぎんスタジアム）岩手決勝は専大北上がＰＫ戦で遠野を破り、３年ぶり３度目の全国を決めた。延長後半アディショナルタイム３分から出場したＧＫ高橋蒼（そな、３年）が相手の４本目を止めた。専大北上イレブンの目に、うれし涙があふれた。一進一退の攻防を１００分間繰り広げ、ＰＫ戦での勝利。２３年５月の県高校総体決勝から遠野には