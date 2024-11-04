¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬¶²¤ì¤¿FW¤Ë¶½Ûñ¿µ»°¤È¾®ÎÓÍª¤òÁª½Ð¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¿ÍDF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ºÇ¸åÈø¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÇJ¥ê¡¼¥°10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé¡Ë¡þ¡þ¡þ2