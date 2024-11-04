東京国際映画祭で「宇宙戦艦ヤマト 劇場版4Kリマスター」（舛田利雄監督）の上映が４日、東京・丸の内ピカデリーで行われ、舞台挨拶に森雪役の声優・麻上洋子（72）が登壇。「ヤマト」に関連する思い出を語った。 【写真】若々しい！舞台挨拶に登場した麻上洋子 現在は一龍斎春水（いちりゅうさい・はるみ）として講談師の活動も行う麻上。学生時代からアニメに親しみ、「声優に憧れて声優になった最初の世代