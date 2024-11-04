「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（９〜２４日）に出場する侍ジャパンの事前合宿が３日、宮崎市清武総合運動公園で行われ、巨人・大勢投手（２５）がダブル胴上げ投手への意欲を示した。井端監督から抑えを託されており「それが最高だと思います」と宣言した。同一年にシーズン＆主要国際大会の胴上げ投手となれば日本初の快挙。合宿では初めて本格的な投球練習を行い、同僚の度肝を抜いた。世界の
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