足長スタイルで優雅なダンス。昨年の国際大道芸小田急線本厚木駅周辺で１１月９、１０の両日、「にぎわい爆発あつぎ国際大道芸２０２４」（厚木市主催）が行われる。厚木中央公園（同市寿町）など１１カ所の演技ポイントで計３２組が妙技を見せる。地上数メートルの高さで巧みなパフォーマンスを見せるアクロバットや軽妙なコメディー、足長ウオーキング、ジャズ演奏などさまざまなグループが登場する。両日とも午後５〜６時