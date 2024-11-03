プロ野球日本シリーズで、26年ぶりの日本一を決め胴上げされるDeNA・三浦監督＝3日、横浜スタジアムSMBC日本シリーズ2024は3日、横浜スタジアムで第6戦を行い、DeNAがソフトバンクに11―2と大勝し、2連敗からの4連勝で1998年以来、26年ぶり3度目の日本一を達成した。リーグ3位からの日本一は2010年のロッテ以来2度目で、レギュラーシーズンの勝率5割7厘は日本一に輝いたチームの中で最も低い。シリーズ最高殊勲選手（MVP）には