２回右横浜ＤｅＮＡ無死。筒香が中越えに先制のソロを放つ＝横浜（立石祐志写す）ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４は３日、横浜スタジアムで第６戦が行われ、横浜ＤｅＮＡがソフトバンクを１１ー２で下して４勝２敗とし、横浜時代の１９９８年以来２６年ぶり３度目の日本一に輝いた。