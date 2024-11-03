【モデルプレス＝2024/11/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。サムイ島編」（2023年）に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が3日、東京・NEW PIER HALLで開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Winter」に出演した。【写真】伊藤愛依海、ニーハイブーツから美脚見せ◆伊藤愛依海、ニーハイブーツから美脚ちらり伊藤は、膝丈ダウンを羽織った金髪が映えるオールブ