まうバオ ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加する藤田みあ、中村健太朗、せらぴー（土屋惺来）、角田翔、榊原樹里、川野明愛、飯沼虎王、阿部創馬、小國舞羽、Bao、せなりあ、米澤りあ、黒木聖那が３日、都内で開催のガールズフェスタ『TGC teen 2024 Winter』に揃って登場した。“まうバオ”こと小國舞羽＆Baoカップルがランウェイトップでキス寸前まで顔近づける