※本記事の一部には『ONE PIECE』コミックス109巻に未収録の情報がございます。ご了承ください。【写真】なぜか嫌われがちなジャンプヒロイン3選「ちょっと引いちゃう」「自分のことばかり」「戦闘能力が足手まとい」週刊少年ジャンプ（集英社）の大人気マンガ『ONE PIECE』（作：尾田栄一郎）には、多くのキャラクターが登場し、それぞれが織りなす人間ドラマも魅力のひとつです。特に海賊船の雑用係から海軍本部の大佐にまで昇進