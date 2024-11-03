中国の鉄道、経営の質と収益が持続的に向上重慶市九竜坡区にある三百梯水庫道岔特大橋を通過する渝昆高速鉄道重慶−宜賓区間の一番列車。（9月29日、ドローンから、重慶＝新華社配信）【新華社北京11月3日】中国の国鉄運営を担う中国国家鉄路集団が10月31日に発表した2024年1〜9月決算は、売上高が9007億元（1元＝約21円）、純利益が129億元となった。鉄道建設投資のけん引的役割が大きく強化され、旅客・貨物輸送サービスの品質