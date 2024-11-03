全国各地の魚介グルメが堪能できる「SAKANA&JAPAN FESTIVAL（魚ジャパンフェス）2024 in お台場」および「発見！ふくしまお魚まつり」が、2024年11月1日から4日の4日間、東京都江東区のお台場青海地区特設会場で開催されています。3日目となる今日は、雲一つない秋晴れの中多くの人がおいしい海の幸に舌鼓を打ちました。北海道ホタテ食べ比べ三種丼＜ホタテ応援隊＞新鮮な旬の魚介を使った海鮮丼、全国各地に伝わる漁師飯や郷
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