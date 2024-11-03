各ブランドからクリスマスならではの華やかなパッケージがお目見え！今回は「PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）」のホリデーシーズン限定アイテムをお届けします。笑顔も輝きもアップする、アイシャドウ＆リップをぜひチェックしてみて♡PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）アイシャドウ＆リップ（11/6限定発売）スペシャルなパターン入りパケにドレスアッププラダのホリデーシーズンのシンボル“オーナメント”と、そこに施