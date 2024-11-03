¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ø¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë?±Ä¶È¼êÈ´¤­·Ý¿Í?¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü£Ø¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î±Ä¶ÈÀè¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ú¥´¥ßÂÐ±þ¡Û¡Ú¿ÀÂÐ±þ¡Û¤Ê¤É¤ÈÊ¬Îà¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥´¥ßÂÐ±þ¡×¤È¤µ¤ì¤¿°ìÉô·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î?ÌÜ·â¾ðÊó?¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö£Ø¡Êµì£Ô£÷£é£ô£ô£å£ò¡Ë¤ß