この記事をまとめると ■トラックの脱輪事故は増加傾向にある ■2022年の車輪脱落事故発生件数は140件だった ■脱輪を防ぐための方法や最新技術について解説 脱輪をセンサーで監視する装置が登場 一般ドライバーにはあまり馴染みがないかもしれないが、運輸・輸送業界ではトラックの脱輪（脱落）事故が頭の痛い問題とされている。国土交通省によると、大型車の脱輪事故が2011年から増加傾向にあるという。2022年の車輪脱落事故発