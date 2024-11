モデル、タレントの藤田ニコルがこのほど、自身がミューズを務める下着ブランド・PEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」の新ビジュアルに登場した。 【写真】GiRLS by PEACH JOHN「もりこれ脇高レーシィブラ」を着用する藤田ニコル 人気の脇高ブラ「もりこれ脇高レーシィブラ」の新色ブルーグリーンを着こなす藤田。秋シーズンに引き続き、GiRLS by PEACH JOHNの魅力を伝えた