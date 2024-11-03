今秋はちょっとだけ大胆に普段のメイクからギアチェンジしてみない？今回は、中村里帆とともにY2Kを意識した「ギャルっぽアイメイク」をご紹介します。アイラインやまつ毛など目元を盛って、メイクバランスを変えることで雰囲気を一変しましょ♡下まぶた重めのギャルみメイク♡盛りどころを変えるだけ！ 引き続きトレンド続行のY2Kを意識したギャルみのあるアイメイクにトライ。血色というよりは、アイラインやまつ