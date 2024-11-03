（3日、第77回秋季四国地区高校野球大会準決勝鳴門渦潮3―6明徳義塾）鳴門渦潮―明徳義塾一回表、鳴門渦潮の一塁走者・津田が二、三塁間に挟まれた末、タッチアウト=2024年11月3日、高知県立春野、中川壮撮影明徳義塾の左腕・池崎安侍朗投手（2年）はこの日、周囲が「見たことがない」というほど制球に苦しんだ。序盤から得意のスライダーが高めに浮いた。一回は2四球と味方のエラーで失点。二回も先頭打者に四球を与え、