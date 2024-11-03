来春の選抜大会につながる秋季東京都高校野球大会（東京都高校野球連盟主催）は3日、スリーボンドスタジアム八王子で準決勝があり、早稲田実と二松学舎大付が決勝に進んだ。決勝は7日午後4時半から神宮球場で開かれる予定。帝京―二松学舎大付二回裏二松学舎大付無死一塁、花沢の右前安打で一塁走者の永尾が三塁に到達=2024年11月3日午後1時30分、スリーボンド八王子、中村英一郎撮影（3日、秋季東京都高校野球大会準決勝二