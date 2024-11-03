愛知県豊橋市長選と市議補選（被選挙数4）が3日、告示された。市長選にはいずれも無所属で、元市議会議長の近藤喜典氏（45）、現職の浅井由崇氏（62）、元市議の長坂尚登氏（41）、練り物製造業の蔵地雅彦氏（65）の4人が届け出た。市議補選には前職、元職、新顔の計10人が立候補した。両選挙ともに、10日に投開票される。豊橋市長選の候補者の第一声に集まった有権者たち=2024年11月3日、愛知県豊橋市内、戸村登撮影近藤氏は