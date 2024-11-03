（3日、九州地区高校野球大会準決勝西日本短大付1―11沖縄尚学=6回コールド）ベンチで声を出す西日本短大付の選手たち=2024年11月3日午後1時49分、大分市・別大興産スタジアム、石垣明真撮影味方投手が相手打線につかまり、8点を失った直後の攻撃。「1点ずつ返す。まず自分が先頭の仕事を」。二回表、西日本短大付の6番・佐藤（2年）は、そんな思いで打席に入った。2ボール2ストライクからの6球目。狙い通りの内角直球を振り