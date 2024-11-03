11月4日（祝月）に佐賀競馬場で行われる、JBCクラシック（Jpn1・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。武豊騎乗、ノットゥルノは5枠5番へ。佐賀記念圧勝でコース相性は抜群。チャンスは十分だ。注目の発走は18時30分。【名古屋グランプリ】武豊「地元のジョッキーから良いアドバイスもらった」ノットゥルノの大逃げ炸裂！8馬身差圧勝メイショウハリオ、ウィルソンテソーロ1-1ガルボマンボ牡5・57.0・林謙佑細川忠義・高知2-2キリ