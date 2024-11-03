11月4日（祝月）に門別競馬場で行われる、JBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRA馬と北海道所属馬の戦い。未来のダート戦線を担っていく若駒が集結。注目の発走は17時55分。【新馬/札幌5R】ゴールドドリーム産駒 グランジョルノが完勝JRAvs北海道1-1ダノンフェルゼン牡2・56.0・桑村真明音無秀孝・栗東2-2エイシンキャプテン牡2・56.0・岩橋勇二田中淳司・北海道3-3リコースパロー牡2・56.0・落合玄太川島洋