◆明治安田J1リーグ第35節福岡2―1柏（3日、ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡が2試合ぶりに勝利し、勝ち点を47に伸ばして9位に浮上した。この結果、3試合を残して今季のJ1残留が確定した。今季のJ2降格枠は18位以下の下位3チーム。福岡は4試合残している18位磐田（勝ち点35）に勝ち点で並ばれる可能性は残っている。しかし、ともに残り3試合の16位新潟（同40）と17位柏（同39）が次節直接対決を控えており、両チームが