【神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式】記念写真に収まる第７３回神奈川文化賞・スポーツ賞の受賞者ら＝県民ホール神奈川の文化とスポーツの発展に功績のあった個人・団体に贈られる第７３回神奈川文化賞・スポーツ賞（県、神奈川新聞社主催）の贈呈式が文化の日の３日、県民ホール（横浜市中区）で行われた。今年は２０人３団体が受賞した。文化賞は、世界三大映画祭コンペティション部門と米アカデミー賞の全てで受賞した映画監