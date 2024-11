星野琴の「Milky Glamour」がV☆パラダイスにてTV初放送される。顔もスタイルもハイレベルな星野琴ちゃん。全身から色気が溢れ出るようなフェロモン系美女が、Hカップバストをマイクロビキニに包んで大胆に迫る!グラマラスボディに釘付け必至。(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.文=HOMINIS編集部 放送情報【スカパー