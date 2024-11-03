ウエスタン・リーグのくふうハヤテのトライアウトの２次試験が３日、静岡・ちゅ〜るスタジアム清水で行われた。この日からＮＰＢ出身選手らが参加。静岡商高出身で、ＤｅＮＡから戦力外通告を受けた高田琢登投手（２２）が参加した。最速１５０キロ左腕は、シート打撃で、打者３人を二ゴロ、二飛、左飛で打ち取り、わずか７球で三者凡退に抑えた。対戦した打者はいずれも左打者で、持ち味のクロスファイアーはいかせなかったが
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