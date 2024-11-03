ことしの秋の叙勲の受章者が発表され、県内在住者では、57人が受章しました。さまざまな分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる「旭日章」です。旭日小綬章は元 北國銀行頭取の安宅 建樹さん。元 北陸三県卸売酒販組合理事長の荒木 章さん。元 七尾市議会議員の大林 吉正さん。元 小松市議会議員の杉林 憲治さん。元 金沢市議会議員の中西 利雄さん。元 県人事委員会委員長の西 徹夫さんの6人が受章しました。このほか、旭日双光章