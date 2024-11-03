剣道の第７２回全日本選手権（読売新聞社など後援）が３日、日本武道館（東京都千代田区）で行われ、竹ノ内佑也・六段（警視庁）が２０１４年に史上最年少で初優勝して以来、１０大会ぶり２度目の優勝を果たした。女子の第６３回全日本選手権も初めて日本武道館で行われ、近藤美洸・六段（警視庁）が初優勝した。