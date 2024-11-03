1日、日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパーでシンガーの ちゃんみなさんが、自身のインスタグラムを更新。第一子となる女の子を出産したと報告しました。【写真を見る】【ちゃんみな】第一子出産を報告"I love you, my princess" フォロワーから祝福続々ちゃんみなさんは、自身のハートマークが描かれた右手の小指を、生まれたばかりの赤ちゃんが、その小さな左手でギュッと握っている、愛おしさが伝わるモノク