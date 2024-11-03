投開票まであと3日となったアメリカ大統領選挙。トランプ・ハリス両候補は「最後の週末」を激戦州を中心に回り、支持を呼び掛けています。■「最後の週末」激戦州中心に舌戦あと3日に迫ったアメリカ大統領選。両陣営は激しい中傷合戦を繰り広げています。共和党トランプ前大統領「立ち上がって、カマラにもう十分だと言うんだ。これ以上、我慢できない。カマラ、お前はクビだ！出ていけ！ここから出ていけ！」民主党ハリス