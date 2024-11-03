高松南警察署 (資料) 高松市で建物に放火し、壁を焦がしたとして58歳の無職の男が3日、逮捕されました。 非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、高松市塩江町の58歳の無職の男です。警察によりますと男は10月15日午後から16日午前にかけて、高松市香川町にある建物の物置付近に火をつけ、建物の壁の一部を焦がした疑いです。建物は2階建てで、英会話教室とカラオケ喫茶がテナントに入っています。 警察の調べに