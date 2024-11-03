ガールズバンドの草分け「PRINCESS PRINCESS(プリンセス・プリンセス)」のギタリスト、中山加奈子が自身のXを更新。「還暦ライブ」の様子を公開し話題になっている。2日に60歳を迎えた中山は、誕生日当日に渋谷DIVEで「60th誕生日記念ライヴ」を開催。ライブにはプリンセス・プリンセスのドラム・富田京子、キーボード・今野登茂子も参戦し大いに盛り上がったようだ。自身のXで中山は「還暦ライブ最高でした！お祝いに来てく