◇第49回社会人野球日本選手権1回戦三菱重工East1―0日本製鉄東海REX（2024年11月3日京セラD）今夏の都市対抗覇者で、6大会連続11度目出場の三菱重工Eastが初戦を突破した。オリックスからドラフト4位指名を受けた山中稜真は「3番・一塁」で先発し、3打数無安打1四球だった。「なかなか修正しきれなかった。ズルズル行ったつもりはなかったんですけど、相手の打ち取りたい打ち取られ方をされた」初回2死から四球で出塁