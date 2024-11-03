岡山桃太郎が秋の全国大会5連覇（提供：岡山桃太郎） 11月2日と3日、兵庫県豊岡市の但馬ドームで身体障害者野球の秋の全国大会が開かれ、岡山桃太郎が大会5連覇を達成しました。 全国の各地区の代表7チームが出場した今大会。中国・四国代表の岡山桃太郎は、初戦で名古屋ビクトリーを9対2で下すと、決勝は神戸コスモスに6対0で勝利しました。 岡山桃太郎の佐藤晃一監督は「誰か1人が主役というわけで