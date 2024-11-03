阪神からドラフト育成１位で指名された工藤泰成投手（２２）＝四国ＩＬｐ・徳島＝が３日、徳島市内で、宮脇編成ディレクター、畑山統括スカウト、山本スカウトから指名あいさつを受けた。ドラフト会議後には、「数えてないんですけど、返しきるのに３日間かかるくらいいただきました」と祝福の嵐。球団からは「力強いまっすぐとキレのある変化球」を評価してもらえたといい、「ドラフト指名された瞬間から支配下登録されるとや