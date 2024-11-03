【ソウル＝依田和彩】北朝鮮が１０月３１日に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したことを受け、日米韓は、韓国南部・済州島（チェジュド）東方で３日、米軍の戦略爆撃機Ｂ１Ｂを日米韓の戦闘機が護衛して飛行する共同訓練を実施した。韓国軍合同参謀本部が発表した。北朝鮮は、精密誘導爆弾を大量に搭載できるＢ１Ｂを恐れているとされる。訓練は「強力な共同対応の意思と能力を顕示した」（韓国軍）ものだ。訓練には、