◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第６戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（３日・横浜）ＤｅＮＡが３勝２敗で１９９８年以来２６年ぶりの日本一に王手をかけて迎えた第６戦のスタメンが発表された。ＤｅＮＡは、佐野がベンチスタート。第１戦に左足甲に自打球を当てて状態が心配されたオースティンは「４番・一塁」でスタメン入りし、筒香も「５番・左翼」に入った。崖っぷちにソフトバンクは、右足首捻挫で今シリーズは代打と指名打