◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第６戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（３日・横浜）日本シリーズ（Ｓ）第６戦のスタメンが発表された。対戦成績２勝３敗で後がないソフトバンク・小久保裕紀監督は、ＤＨ制のない敵地・横浜での大一番で、右足首負傷中の近藤健介外野手を「５番・左翼」で起用。同じく敵地の第１、２戦はベンチスタートだった今季パ・リーグ首位打者が、９月１６日オリックス戦（京セラドーム）での捻挫後、初めての守