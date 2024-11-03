米クアルコム中国エリア会長、中国での提携拡大に期待第5回中国国際輸入博覧会の会場で、米半導体大手クアルコムと中国のイノベーション企業「銀河威爾科技（GVR）」が共同で展示した「スナップドラゴン・クロスリアリティ（XR）・ファンタジーツアー」。（2022年11月10日撮影、上海＝新華社記者/黄安蒞）【新華社ロサンゼルス11月3日】米半導体大手クアルコムの孟樸（もう・ぼく）中国エリア会長が新華社のインタビューに