◆SMBC日本シリーズ2024第6戦DeNA―ソフトバンク（3日、横浜）2勝3敗と後がないソフトバンクは、第3戦先発のスチュワート、第4戦先発の石川柊太がベンチに入った。【ソフトバンクのベンチ入りメンバー】投手＝スチュワート、有原航平、津森宥紀、岩井俊介、石川柊太、尾形崇斗、杉山一樹、松本晴、オスナ、ヘルナンデス捕手＝嶺井博希、甲斐拓也、海野隆司内野手＝川瀬晃、ダウンズ、今宮健太、牧原大成、周東佑京、栗原陵