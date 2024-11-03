MTGが展開するビューティーブランド｢ReFa(リファ)｣では、シリーズ累計出荷数300万本を突破した大好評の｢ReFa｣ヘアブラシシリーズより、数量限定の新カラー｢アースホワイト｣を、2024年11月13日(水)より全国のCosme KitchenおよびBiople、Make↗Kitchenにて限定発売いたします。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ReFaに数量限定カラーが登場 ReFa HEART BRUSH(リファハ&#