バーチャルシンガー・初音ミクが現地時間２日（日本時間３日）、独・ベルリンで、３度目の欧州ツアー「ＭＩＫＵＥＸＰＯ２０２４ＥＵＲＯＰＥ」の最終公演を行った。２０２０年１月以来、２回目のベルリン公演に臨んだミクは、「ＭＩＫＵ！」の歓声とイメージカラーの青緑色のペンライトが打ち振られる中、オープニングで英語楽曲「ＭＩＫＵ」（ａｎａｍａｎａｇｕｃｈｉ）を熱唱すると、「ヴァンパイア」（ＤＥＣＯ＊２