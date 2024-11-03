「ウェイキーカップ・Ｇ１」（３日、多摩川）６Ｒ発売中に河村了（４１）＝愛知・９５期・Ａ１＝、今井美亜（３４）＝福井・１０６期・Ａ２＝、西岡育未（２９）＝徳島・１１６期・Ｂ１＝、米丸乃絵（２３）＝福岡・１２８期・Ａ２＝らがトークショーとチャリティーオークションをおこなった。周年出場選手や各支部の選手から提供された私物やグッズが出品。来場したファンにとってお宝品とあって、高値で落札されたものもあ