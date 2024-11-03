◆第１４回みやこＳ・Ｇ３（１１月３日、京都・ダート１８００メートル、重）１着馬にチャンピオンズＣ（１２月１日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、１番人気で藤岡佑介騎手騎乗のオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は、重賞５度目の挑戦で見せ場なく１０着に敗れた。同馬はこれまで２３年レパードＳ、今年の東海Ｓ、前走のシリウスＳと重賞２着３回がある。勝ったのは３番