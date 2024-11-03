【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「アイビー」は大倉士門・池田美優の結婚式に寄せたウエディングバラード Novelbrightが、10月22日に配信リリースしたウエディングバラード「アイビー」のPiano ver.が公開された。 新曲「アイビー」は、竹中雄大（Vo）の友人（大倉士門、池田美優）の結婚式に寄せた、幸福なふたりを綴るウエディングバラード。温かく心温まる男性目線の